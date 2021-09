Mariano Cannio, il domestico di 38 anni fermato per l'omicidio di Samuele Gargiulo, ha rilasciato in un primissimo momento un'ammissione frammentaria. Un buco temporale d

Samuele sorride e indossa la maglia del Napoli, il suo è un ritratto di gioia, quella di un bambino tifoso della squadra della propria città che non sa quanto la vita p

Un mistero la dinamica della morte di Samuele Gargiulo, il bimbo di 4 anni precipitato giù a Via Foria, a Napoli. A tentare di fare luce sono le indagini. Quella che ini

Cronaca 19 Settembre 2021 - 21:02 di redazione

Un filmato nel quale si vede la mamma del piccolo Samuele abbracciare il figlio morente sul marciapiedi in Via Foria a Napoli sta circolando in queste ore su alcune chat.