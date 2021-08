0 Facebook Kfc a Napoli, il colosso Usa del pollo fritto aprirà in via Toledo KFC apre a Napoli in via Toledo. Il colosso Usa del pollo fritto pronto ad aprire i battenti in città. Ancora non si conosce la data ufficiale Eventi 7 Agosto 2021 15:17 Di redazione 1'

“Ti aspettiamo per gustare insieme l’irresistibile pollo fritto del Colonnello“, è questa la scritta che è apparsa su dei teloni posti fuori un edificio in via Toledo a Napoli. Siamo nei pressi di piazza Carità e Kentucky Fried Chicken (Kfc) è pronto ad aprire i battenti.

Il colosso Usa del pollo fritto aprirà nel capoluogo partenopeo vicino un altro gigante del settore dei fast food: Burger King. Ancora non è nota la data dell’inaugurazione ma i cartelli visti in strada sono stati molto eloquenti.

Si tratterà del terzo store targato Kfc. Infatti il ‘Re’ del pollo fritto ha già aperto in Campania a al centro commerciale La Cartiera di Pompei e al centro commerciale Campania di Marcianise.