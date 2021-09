0 Facebook Caterina e Armando, nozze d’oro in Autogrill: e la scelta non potrebbe essere più romantica di così… Cronaca 21 Settembre 2021 15:43 Di Giovanni Ibello 2'

La storia che stiamo per raccontarvi è di quelle belle, di quelle che – siamo pronti a scommetterci – emozionano anche i cuori più duri. Caterina e Armando hanno rispettivamente 79 e 82 anni e si amano da oltre cinquant’anni. La coppia di Calvi Risorta (Caserta) ha deciso di festeggiare le nozze d’oro nell’Autogrill di Teano Est. Esatto, proprio così.

Caterina e Armando, le nozze d’oro più romantiche di sempre

Il motivo di questa bizzarra location? Semplice, il 18 settembre del 1971 i due innamorati avevano organizzato il ricevimento nunziale proprio in quel punto esatto, dove cinquant’anni fa – al posto della stazione di servizio – era situato il ristorante Motta. Una decisione tanto romantica, quanto genuina. Caterina e Armando si sono conosciuti a una festa quando erano ancora studenti e il loro legame sentimentale è durato una vita intera. Un miracolo, visti i tempi che corrono. Al ricevimento c’erano anche i figli Fiorenzo e Daniele con un nutrito gruppo di amici e parenti. Ma non è tutto, la chicca che stiamo per raccontarvi scioglierà le riserve dei più cinici. E’ stato lo chef Domenico Cardella a preparare il menù del ricevimento e cioè il figlio del cuoco che 50 anni fa aveva cucinato per i neo-sposini. Insomma, questo è un amore la cui narrazione coinvolge più generazioni. Un legame destinato a rimanere impresso nella memoria di più persone. Ecco perché storie del genere vanno sempre raccontate.