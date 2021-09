0 Facebook Ragazzo napoletano morto a Londra: problemi per il rientro della salma in Italia Cronaca 21 Settembre 2021 14:31 Di Giovanni Ibello 2'

Fabiano Montanaro era un giovane napoletano di 24 anni che come tanti suoi coetanei aveva deciso di trasferirsi a Londra per cambiare vita. Non sono pochi i napoletani capaci che, a causa del problema lavoro (una piaga che affligge tutto il meridione d’Italia), si trasferiscono in Regno Unito e rivoluzionano in positivo la propria vita. Fabiano poteva essere uno di questi, ma la sorte non gli è stata amica. Lo scorso giugno gli viene diagnosticato un melanoma.

Napoletano morto a Londra: parte la corsa alla solidarietà

Il giovane decide di restare in Regno Unito, ma i rimedi sperimentali a cui si sottopone non sortiscono gli effetti sperati: dopo due mesi di cure dolorose, lo scorso 18 settembre Fabiano deve purtroppo arrendersi al brutto male. Con lui c’era il fratello Vincenzo (che pure si era trasferito a Londra) e la famiglia, giunta da Napoli. Ma non finiscono qui le sventure.

Oltre all’atroce dolore della perdita, c’è il problema della salma: è un calvario continuo visto che, da quanto si apprende, la famiglia non avrebbe le risorse necessarie per trasportare il corpo del povero Fabiano in Italia. Ecco perché su GoFundMe è partita una raccolta fondi a sostegno dei familiari. Al momento siamo a quota 138 donatori per una somma raggiunta di 5.780 euro, un risultato davvero ragguardevole (visto che l’iniziativa è partita da pochissime ore). L’obiettivo della raccolta fondi è quello di arrivare a quota 8mila euro. Per chi volesse contribuire, ecco il link.