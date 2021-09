0 Facebook Frattese – Puteolana, tifoso perde un dito durante l’esultanza Tifoso della Puteolana perde un dito allo stadio. Scatta l'allarme tra gli amici che subito soccorrono il compagno e chiamano i sanitari Calcio Napoli 21 Settembre 2021 16:08 Di redazione 1'

Attimi di paura e incredulità allo stadio ‘Ianniello‘ di Frattamaggiore. La scorsa domenica, durante il match tra Fattese e Puteolana, un tifoso di quest’ultima ha perso un dito per scendere dalle grate che delimitano il campo.

Il tifoso stava esultando per la propria squadra cantando dei cori di incitamento. Poi il dramma con l’uomo che ha iniziato a urlare, tenendosi la mano: “‘o dit, ‘o dit!“. Subito è scattato l’allarme tra i compagni di curva.

Come riportato da Cronaca flegrea, gli amici della vittima hanno chiesto l’intervento dei soccorsi per poi – come mostrato dal video – cercare la parte mozzata del dito.