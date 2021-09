0 Facebook Scontro motorino auto nel Cilento, Tommaso Gorga muore a 15 anni Cronaca 20 Settembre 2021 11:13 Di redazione 2'

Ancora un incidente sulle nostre strade. E’ accaduto nel pomeriggio di domenica in Cilento, a Castellabate. Uno scontro tra un’automobile e uno scooter è costato la vita a un ragazzo di 15 anni.

Tommaso Gorga muore a 15 anni in un incidente

Lo schianto è avvenuto in via del Mare, per dinamiche ancora da chiarire il motorino guidato dal 15enne e l’auto con a bordo un anziano signore hanno avuto uno scontro frontale. La giovane vittima, Tommaso Gorga, è sbalzato dalla sella, facendo un volo di diversi metri. Immediato l’arrivo dei soccorsi, le condizioni del 15enne sono apparse subito disperate.

I messaggi di dolore per Tommaso Gorga

Traportato all’ospedale San Luca di Vallo della Lucania, è deceduto poco dopo il suo arrivo presso il noscomio. Non appena la notizia della tragica morte di Tommaso Gorga si è diffusa, ha lasciato attonita l’intera comunità. Il sindaco di Agropoli, comune di origine del ragazzo, ha voluto esprimere tutto il suo cordoglio: “Non ci sono parole per commentare una simile tragedia. Quando si perde la vita in simili circostanze è sempre un grande dolore e lo è ancora di più quando a perdere la vita è un giovanissimo. Apprendere queste notizie lascia impietriti e sgomenti. Posso solo esprimere il mio cordoglio alla famiglia”. Tante le parole di dolore da parte di chi conosceva il ragazzo e la sua famiglia.