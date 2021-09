0 Facebook Resta paralitico dopo l’incidente, scatta la raccolta fondi per Cristian: “Mio cugino ha bisogno di cure” Raccolta fondi a Casalnuovo per Cristian. È stato Arturo, parente della giovane vittima, ad aver promosso l'iniziativa su GoFoundMe Cronaca 17 Settembre 2021 17:23 Di redazione 2'

È stato vittima di un grave incidente avvenuto la scorsa settimana. Cristian era a bordo di uno scooter prima dello schianto. Il sinistro gli ha causato lo schiacciamento di due vertebre che gli ha paralizzato le gambe.

Una tragedia che ha sconvolto l’intera famiglia e la comunità di Casalnuovo, località dell’area Nord in provincia di Napoli. Per questo motivo, secondo quanto riportato da NanoTv, il cugino Arturo ha avviato una raccolta fondi sulla piattaforma GoFoundMe.

Raccolta fondi a Casalnuovo per Cristian

“Ciao, mi chiamo Arturo, sono il cugino di Cristian, un ragazzo di 17 anni di Casalnuovo che ha subito un incidente in motorino, la settimana scorsa, che gli ha provocato lo schiacciamento delle vertebre e gli ha paralizzato le gambe. I dottori al momento non possono promettere che tornerà a camminare di nuovo, ma Cristian avrà bisogno di diverse cure nei prossimi anni.

Cristian dovrà essere sottoposto a un trasferimento a Imola per accedere alle terapie di cui ha bisogno. Le spese comprenderanno terapie, un’auto che permette l’ingresso di una sedia a rotelle per Cristian, e al suo sostentamento“. La solidarietà non si è fatta attendere: in meno di 24 ore sono stati donati oltre 1.200 euro.