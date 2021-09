0 Facebook Manifesti con bestemmie in giro per Napoli, pubblicità di una mostra contro “l’oppressione del libero pensiero” Cronaca 20 Settembre 2021 12:06 Di redazione 2'

Stanno destando alquanto scalpore alcuni manifesti comparsi in diverse zone di Napoli con esplicite bestemmie. Allestiti negli appositi spazi del Comune di Napoli dedicati ai cartelloni pubblicitari, sono stati avvistati in via Crispi, a piazza Dante e in altre strade cittadine.

Manifesti con bestemmia a Napoli

Alcuni raffigurano un numero di Topolino, altri il Crodino e altri riprenderebbero il logo di Forza Italia. Tutti hanno la stessa bestemmia esplicita: “Po**o D*o”. Nel caso del fumetto c’è scritto “Bestemmia libera”. Della bevanda, invece, “il bestemmione iracondo che fa impazzire il mondo”. Per quanto riguarda il noto partito “bestemmione presidente per un nuovo miracolo italiano”.

Tutte scritte che hanno spiazzato i cittadini, le immagini sono diventate virali nelle varie chat e in tanti si sono chiesti di cosa si trattasse: “Chi ha affisso una simile oscenità?”. E’ una pubblicità di una mostra d’arte allestita al Pan di Napoli “Ceci n’est pas un blasphème” sulla censura delle arti e della blasfemia: “Come la relativa legislazione – si legge sul sito articensurate.it – sia causa d’oppressione del libero pensiero in Italia e nel mondo”. Svelato, dunque, l’arcano sul quale molti napoletani si stavano interrogando negli ultimi giorni

Manifesti con bestemmia a Napoli: le foto