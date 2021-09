0 Facebook Samuele morto: sulle chat gira il video della mamma che stringe il piccolo morente Cronaca 19 Settembre 2021 21:02 Di redazione 2'

Un filmato nel quale si vede la mamma del piccolo Samuele abbracciare il figlio morente sul marciapiedi in Via Foria a Napoli sta circolando in queste ore su alcune chat. Nel video si registrano i primi istanti della tragedia dopo la caduta venerdì’ scorso dal terzo piano del bambino di quasi 4 anni, mentre si prestano i soccorsi.

Per questa vicenda e’ indagato con l’accusa di omicidio un 38enne, Mariano Cannio. Il domestico faceva saltuariamente lavoretti nella casa in cui Samuele viveva con il papà e la mamma, incinta all’ottavo mese. L’uomo soffriva di disturbi psichici e pare che abbia buttato il bambino giù, ma sulla vicenda bisogna ancora fare totale chiarezza. Cannio infatti si è difeso sostenendo di avere tra le braccia il piccolo fuori al balcone, ma di non averlo ucciso.

“Per ora non mi risulta che il video sia pubblicato sui social e a chi me lo ha mandato ho rivolto un appello a fermarsi, a non contribuire ad aumentare il dolore” dice all’Ansa il consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli.