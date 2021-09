0 Facebook Lutto a Uomini e Donne, è morto Nicolas:il 29enne ha perso il controllo della macchina Cronaca 19 Settembre 2021 15:58 Di redazione 1'

Un tragico incidente ha spezzato la vita di Nicolas Loenzo Vona. Il ragazzo, 29 anni, ha perso la vita dopo un tragico schianto con la macchina. Il giovane stava percorrendo la Provinciale che collega la città di Cicierone a Fontana Liri quando, ad un certo punto, è uscito di strada.

Morto Nicolas Loenzo Vona

Non si esclude, al momento, un malore improvviso o un animale sbucato all’improvviso. Sono in corso le fasi della ricostruzione dell’incidente da parte della Polizia stradale di Frosinone. Descritto da tutti come un ragazzo allegro e socievole, lascia la mamma, il papà e la sorella.

Nicolas Lorenzo Vona faceva parte dello staff tecnico di Uomini e Donne e Amici di Maria De Filippi. Proprio i profili social delle trasmissioni di punta della rete ammiraglia del Biscione hanno postato una foto del ragazzo con un ultimo messaggio associandosi al dolore dei suoi cari per la terribile scomparsa: