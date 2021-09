0 Facebook Gf Vip, Amedeo Goria oltre ogni limite: toglie gli slip sotto le coperte, a rischio squalifica Spettacolo 19 Settembre 2021 17:55 Di redazione 1'

Amedeo Goria dà ancora scandalo con gesti inaccettabili al Gf Vip, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Ormai sembra imminente dopo le polemiche dei giorni scorsi per le attenzioni non richieste che Goria riservava ad Ainett Stepehens.

Dopo aver allungato le mani sulla donna sotto al letto, l’ha poi importunata ancora. Mentre la Stepehns stava aiutando Carmen Russo a togliersi un vestito, Goria ha deciso di denudarsi del tutto, restando senza mutande. Le coperte si alzano un poco ed ecco che le telecamere del Gf Vip lo beccano tutto nudo.

Il gesto è ovviamente diventato virale in pochi secondi. In molti sono tornati ad invocare la squalifica di Amedeo Goria. Soltanto pochi giorni fa, parlando con Francesca Cipriani, la Stephens aveva confermato che il giornalista “avesse allungato le mani” su di lei in modo inopportuno. E ancora, una “palpatina” al lato B mentre Ainett danzava.