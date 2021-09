0 Facebook Napoli, trovato senza vita con un colpo alla testa. I parenti di Massimo Argenziano non credono al suicidio Cronaca 17 Settembre 2021 10:06 Di redazione 1'

È stato trovato senza vita in casa in via Josè Maria Escrivà a Pianura, quartiere dell’area Ovest di Napoli. Massimo Argenziano è deceduto a causa di un colpo d’arma da fuoco esploso contro la sua testa.

Pare che l’uomo si sia tolto la vita. Un suicidio che – secondo quanto riportato da Internapoli – non h convinto i familiari. Vicino al cadavere della vittima è stata trovata anche la pistola classificata come arma del delitto.