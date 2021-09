0 Facebook Pmigliano, prova ad uccidere moglie e figlia che si barricano in casa: l’intervento dei carabinieri Cronaca 17 Settembre 2021 09:58 Di redazione 1'

Siamo in via Marconi, pieno centro storico di Pomigliano d’Arco, località vesuviana in provincia di Napoli. Un uomo ha provato ad uccidere moglie e figlia con un coltello, Le due donne sono state costrette a barricarsi in casa.

Proprio la ragazza è riuscita, secondo quanto riportato da Internapoli, a strappare il coltello di mano all’uomo a ed evitare il peggio. Nel frattempo sono intervenuti i Carabinieri. I militari sono stati aggrediti dal padre e marito delle vittime.

Alla fine questi ultimi sono riusciti a mettere fine all’azione aggressiva del padre – marito violento. Le due donne sono state accompagnate in ospedale per i dovuti accertamenti.