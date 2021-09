0 Facebook Napoli piange Samuele, morto dopo un volo dal balcone: c’era la mamma Cronaca 17 Settembre 2021 21:43 Di redazione 2'

Si è spento questa mattina, dopo esser drammaticamente precipitato nel vuoto dal balcone di casa sua, Samuele, il bambino di 3 anni. Un volo di circa 15 metri avvenuto stamattina alle 12.30.

Napoli piange Samuele, morto dopo un volo dal balcone a via Foria

Il piccolo abitava insieme ai genitori al terzo piano di una palazzina in via Giuseppe Piazzi, angolo di via Foria, a Napoli. La dinamica di quanto accaduto è ancora tutta da chiarire e sarà compito degli agenti del commissariato di Polizia San Carlo Arena far luce sulla vicenda che ha ancora parecchi punti oscuri.

A quanto pare, secondo la polizia che segue le infarini, il bambino sarebbe stato solo in casa con la mamma. Una vicenda che ha sconvolto l’intero quartiere. Il piccolo è stato soccorso dapprima da alcuni passanti poi dai sanitari del 118 che lo hanno rinvenuto agonizzante in una pozza di sangue. Samuele è poi deceduto durante il trasporto all’ospedale dei Pellegrini. Scene di autentico dolore, con urla e pianti, all’esterno del nosocomio dove erano arrivati i familiari del bambino.