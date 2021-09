0 Facebook Bimbo cade dal terzo piano e muore, la mamma incinta all’ottavo mese: “E’ salito sulla ringhiera” Cronaca 17 Settembre 2021 21:54 Di redazione 2'

Alcuni fasci di fiori bianchi sono stati deposti in via Foria, a Napoli, dove oggi un bimbo di appena tre anni è precipitato dal terzo piano di un antico palazzo. Gli investigatori da poco hanno terminato tutti i rilievi del caso mentre stanno ancora ascoltando i genitori del piccolo, molto conosciuti in zona perche’ appartenenti ad una famiglia di noti commercianti.

C’e’ chi passando sull’ampio marciapiedi non riesce a trattenere le lacrime e recita una preghiera, chiedendosi come sia potuto accadere. La dinamica e’ ancora in corso di accertamento. Il piccolo e’ il primo figlio della coppia.

La dinamica della morte del bimbo caduto dal balcone a via Foria

La mamma, che e’ incinta di otto mesi, quando è accaduta la tragedia era in casa. Il bambino e’ uscito sul balcone e molto probabilmente si è arrampicato sulla ringhiera in ferro, quindi si è sporto ed è precipitato. Le sue condizioni sono apparse subito disperate. I soccorsi pero’ sono stati immediati. Sul posto sono giunte alcune pattuglie della polizia ed una ambulanza del “118” che, scortata da alcuni agenti motociclisti, si e’ diretta a tutta velocita’ verso il “Vecchio Pellegrini ma per il piccolo non c’e’ stato nulla da fare.