Era andato ai go kart con gli amici e non è più tornato a casa. E’ un vero e proprio dramma quanto accaduto a Sarno nella serata di giovedì. Un giovane di 27 anni ha accusato un malore mentre era alla guida di una delle vetture ed è deceduto.

Salvatore Caccavale si sente male ai go kart e muore

Si chiamava Salvatore Caccavale ed aveva 27 anni. Improvvisamente non si è sentito bene, ha accostato il go kart e ha perso i sensi. Immediato l’arrivo dei soccorsi sul posto, ma gli operatori del 118, nonostante i tentativi di rianimarlo, non hanno potuto salvargli la vita.

La notizia della morte di Salvatore Caccavale, originario di Saviano, si è diffusa velocemente nel comune del Napoletano. Tanti i messaggi di cordoglio in ricordo del 27enne, che tutti ricordano come un ragazzo solare e pieno di vita.