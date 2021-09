0 Facebook Casoria, nonno va a prendere il nipotino a scuola: malore in auto e muore Cronaca 16 Settembre 2021 13:03 Di redazione 1'

Va a prendere il nipotino di 3 anni a scuola, si sente male in auto e muore.. Un uomo di 58 anni, Vincenzo Perez, ha accusato un malore mentre era al volante, si è schiantato con la vettura ed è deceduto.

Nonno muore dopo aver preso il nipotino a scuola

Immediato l’arrivo dei soccorsi, ma quando gli operatori del 118 sono giunti sul posto, purtroppo, non c’era più nulla da fare. Il dramma è avvenuto a Casoria, in via Bari. Il cinquantottenne era andato a prendere suo nipote a scuola in piazza Giovanni Pisa, all’Istituto Sacro Cuore. Dopo il malore però la sua auto si è scontrata contro un palo della luce. Ad ucciderlo probabilmente un arresto cardiocircolatorio.

Il bambino, per fortuna, è rimasto illeso. Sul posto oltre al medico legale sono giunti gli agenti della Polizia Municipale che hanno provveduto a effettuare tutti i rilievi del caso. Il piccolo è stato affidato ai genitori.