Giugliano, polemiche per la sposa arrivata in elicottero: "Una smargiassata, ormai si vede di tutto" 17 Settembre 2021

Nessun carro, nessuna limousine o auto d’epoca. Per l’occasione la sposa ha deciso di utilizzare un mezzo di trasporto assolutamente non convenzionale e forse mai visto per un matrimonio: un elicottero.

È accaduto a Giugliano dove per una cerimonia nuziale, la sposa è arrivata presso la chiesa della Madonna delle Grazie in elicottero. Una scelta che ha fatto impazzire gli invitati che hanno immediatamente immortalato il momento con foto e video.

La notizia, secondo quanto riportato da Internapoli, è diventata virale. Ne è poi scaturito un dibattito che ha dato il via alle polemiche. Sul web, attraverso i social, sono stati tanti i commenti. Alcuni negativi, “una smargiassata“, “che cafonata, ormai si vede di tutto“. Altri positivi, “ognuno è libero di sposarsi come vuole, siete solo invidiosi“, “idea esagerata ma originale“.