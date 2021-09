0 Facebook Tony Colombo annulla tutti i suoi eventi prima dello stop alla musica: “Scusate per l’inconveniente” Spettacolo 17 Settembre 2021 15:25 Di redazione 2'

Annuncio a sorpresa di Tony Colombo. Il cantante neomelodico ha annullato tutte le sue serate in programma fino al prossimo 30 ottobre, data scelta dall’artista per salutare la musica. Tempo fa, infatti, aveva anticipato il suo addio a questo mondo.

Tony Colombo annulla tutti gli eventi in programma

Ma adesso la questione sarebbe un’altra. Negli ultimi mesi Colombo è stato impegnato in diversi show. Come ogni cantante neomelodico i mesi estivi sono fitti di impegni, serenate, ospitate e mini concerti. In questo venerdì ha condiviso sui suoi profili social il seguente avviso: “Tutte le serenate in programma. Fino al 30 ottobre 2021 (giorno in cui l’artista si fermerà) sono annullate per motivi di produzione. Ci scusiamo per l’inconveniente”.

Perché Tony Colombo ha annullato gli eventi in programma

Non ha spiegato i motivi di tale decisione, ma nelle risposte ai commenti dice che è stata “una scelta travagliata”. Qualche giorno fa aveva ribadito, invece, la scelta di lasciare la musica, sempre sui social aveva scritto: “Mancano 46 giorni al mio stop musicale. Non so ancora per quanti giorni, mesi o anni mi fermerò. Ma vi prometto che sarà un periodo di meditazione per cercare di capire bene cosa voglio fare da grande. Seguitemi tramite le storie Instagram, dove vedrete delle belle cose!”.

Ora, invece, ha cancellato tutti gli eventi in programma. In tanti si sono chiesti i motivi per i quali Tony Colombo ha annullato i suoi eventi, c’è anche chi ha ipotizzato che dietro questa scelta possa esserci Tina Rispoli. Ma la ragione potrebbe essere l’ultima denuncia presentata da Francesco Emilio Borrelli per un concerto abusivo. Probabilmente la sua agenzia potrebbe aver voluto evitare ulteriori problemi, scegliendo così di sospendere il calendario.

