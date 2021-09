0 Facebook Bomba d’acqua su Caserta, le strade come fiumi: allagati negozi e bar in centro Cronaca 17 Settembre 2021 22:06 Di redazione 1'

Una bomba d’acqua ha allagato la provincia di Napoli e Caserta. I residenti parlano di un vero e proprio fiume di fango, così come si può vedere nelle immagini che circolano sui gruppi social.

Completamente allagate le strade del centro cittadino, con l’acqua che è arrivata fin dentro i negozi, i bar e i ristoranti. La Protezione Civile e i Vigili del Fuoco sono dovuti intervenire più volte.

Alberi crollati sulle auto in sosta, rami spezzati che franano al suolo. Dissesti e allagamenti in tutto il territorio. Benevento e il Sannio sotto la sferza del maltempo. Tanto che il sindaco Clemente Mastella ha chiesto ai cittadini di non uscire da casa.