0 Facebook Dolore a Marano, Mario muore in casa dopo un malore: aveva 37 anni Cronaca 4 Settembre 2021 11:25 Di redazione 1'

Dolore a Marano, in provincia di Napoli. Si è spento Mario G., 37 anni, a causa di un malore che gli ha stroncato la vita mentre si trovava nella sua abitazione.

Marano: Mario muore con un infarto, era in casa

Come riporta Terranostranews, il ragazzo avrebbe accusato un malore. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno tentato di rianimarlo, ma per il 37enne ormai non c’era più niente da fare. La notizia del decesso si è subito diffusa a Marano dove il giovane e la famiglia erano molto conosciuti.

Sui social decine i messaggi di cordoglio indirizzati alla famiglia e al ragazzo. “Riposa in pace. Dai forza a tua mamma e tua sorella. Adesso sei l’angelo più bello del paradiso…ancora non ci posso credere”, scrive Anna. “Ciao Amico, non immagini nemmeno il dolore che mi hai provocato”.