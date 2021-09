0 Facebook Tragedia a Napoli, trovato morto in un b e b: in corso le indagini Cronaca 15 Settembre 2021 17:21 Di redazione 1'

Orribile scoperta in un noto bed and breakfast di piazza dei Martiri, a Napoli. È stato ritrovato sul posto il corpo senza vita di un uomo.

Sul posto è subito giunta la polizia e sono in corso indagini per accertarne le cause del decesso.

Non sono al momento noti ulteriori particolari come le sue generalità.