Scuola dell'infanzia, botte ai bimbi: maestra sospesa nell'Avellinese Cronaca 15 Settembre 2021

Picchiava i bambini nella scuola dell’infanzia, una maestra dell’Avellinese. Le mamme hanno denunciato tutti e così i carabinieri hanno aperto un’indagine. Dai video emerge come la maestra si impegnasse in maltrattamenti fisici e psicologici, botte, rimproveri offensivi e sproporzionati.

Maestra Avellino maltratta i bambini della scuola dell’infanzia

Con queste accuse una maestra di una scuola dell’infanzia del Vallo di Lauro, in provincia di Avellino, è stata sospesa per i prossimi dieci mesi da ogni attività professionale. L’ordinanza della Procura di Avellino è giunta a conclusione delle indagini svolte dai carabinieri partite in seguito alle denunce presentate da alcune madri dei bambini che rappresentavano gravi episodi di maltrattamenti subiti dai propri figli.

Dalle intercettazioni audio-video disposte dagli investigatori è emerso che l’insegnate, in maniera reiterata, aveva un comportamento vessatorio nei confronti dei bambini con continue mortificazioni psicologiche e fisiche. La misura interdittiva fa divieto all’insegnante indagata di prestare servizio presso qualsiasi istituzione scolastica di ogni ordine e grado.