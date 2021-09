0 Facebook Dopo il rincaro dell’elettricitò, in Campania aumenta anche il pane: un euro in più al chilo Cronaca 15 Settembre 2021 17:58 Di redazione 1'

Brutta notizia in arrivo per Napoli e la Campania. Dopo l’aumento delle bollette per l’ecletticità, che interesserà l’intero Paese a partire da ottobre, sembra che ci sarà un rialzo anche per un alimento amatissimo nel nostro territorio: il pane.

Perché aumenta il prezzo del pane

L’allarme è stato lanciato da Domenico Filosa, presidente Unipan Campania Confcommercio, che spiegato come quest’aumento inciderà moltissimo sulle tasche dei campani, che sarebbero tra i più grandi consumatori di pane d’Italia.

Il rincaro sarebbe dovuto a una combinazione tra aumento della domanda e un incremento dei costi delle materie prime, quali il grano. E così che il pane potrebbe essere tassato in modo elevato. Provvedimento che toccherà prima i panificatori campani e poi il consumatore finale. Si stima che l’aumento dovrebbe essere all’incirca di un euro in più al kilo.