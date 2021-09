0 Facebook Napoli, si consegna alla Polizia e pubblica una foto contro i pentiti: la parabola di Massimiliano Esposito, figlio del boss di Bagnoli Si consegna alla Polizia Massimiliano Esposito. Il giovane protagonista di alcuni eventi recenti di cronaca. Il post con una dedica particolare Cronaca 14 Settembre 2021 16:52 Di redazione 2'

Noto per alcuni fatti recenti di cronaca (un concerto neomelodico abusivo in occasione del suo ultimo compleanno – il 18esimo – e una lite con dei poliziotti che lo avevano inseguito e fermato), Massimiliano Esposito è riuscito di nuovo a far parlare di sé.

Il figlio del boss di Bagnoli detto ‘o Scugnato, da cui ha preso lo stesso nome, si è consegnato alla Polizia. Il giovane, destinatario di una misura cautelare risalente allo scorso anno, ha varcato l’ingresso del Commissariato San Paolo.

A quei tempi Esposito Junior era ancora minorenne, per questo motivo, il giovane è stato al momento trasferito in una comunità in attesa della decisione del Tribunale dei Minori. Ma è stato un altro l’aspetto che ha fatto discutere.

Come riportato da Fanpage, Esposito ha immortalato questo momento in una foto pubblicata sui propri profili social. Nell’immagine c’è lui con il dito medio alzato e come testo le parole, “a faccia toj“.

Si tratterebbe di un chiaro messaggio al pentito Yusseff Aboumouslim, ex braccio destro del boss Esposito e di suo figlio Cristian. Entrambi sono detenuti Yusseff, 28enne ha deciso di collaborare con la giustizia. E si sa, nella malavita il pentito è visto come un traditore.