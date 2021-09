0 Facebook Tragedia in Cilento, 79enne muore in spiaggia mentre fa il bagno Muore in spiaggia mentre fa il bagno in Cilento. Il dramma è avvenuto durante il bagno. Nello specifico a Trentova, nel Salernitano Cronaca 14 Settembre 2021 16:28 Di redazione 1'

È entrato in acqua per farsi un bagno. Il clima estivo lo consente ancora. Ma la tragedia era in agguato e infatti Giuseppe Starnella, 79 anni, è stato colpito da un malore improvviso mentre era in mare ed è deceduto.

Il dramma è accaduto a Trentova, località cilentana in provincia di Salerno. Come riportato da Teleclub, la vittima è deceduta davanti agli altri bagnati. Questi ultimi, sconvolti da ciò che è successo, hanno subito allarmato i soccorsi.

Muore in spiaggia mentre fa il bagno in Cilento

Purtroppo sono state inutili le manovre di primo soccorso, praticate sia dai bagnini che dai sanitari.