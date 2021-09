0 Facebook Soleil attacca Raffaella Fico, poi l’imprecazione e il rischio di squalifica al GFVip 2021 Spettacolo 14 Settembre 2021 17:19 Di redazione 2'

Le prime antipatie al Grande Fratello Vip sembrerebbe siano già state palesate. A giudicare da quanto accaduto durante la prima puntata, Raffaella Fico e Soleil Sorge potrebbero fare scintille nella casa più spiata di Italia.

Scontro tra Soleil Sorge e Raffaella Fico al GFVip 2021

L’influencer, durante la diretta di lunedì sera, dopo aver nominato la Fico, le ha detto: “Bye Bi**h” (Ciao stron*a). Parole che chiaramente hanno indispettito la show girl che ha subito risposto, spiegando che non avrebbe ceduto a una simile provocazione: “Ha detto una parolaccia se non sbaglio. Non rispondo alla provocazione perché è abbastanza bassa”. Il botta e risposta tra le due, momentaneamente, pare sia finito qui.

Soleil Sorge rischia l’eliminazione al Grande Fratello Vip?

Ma Soleil è precipitata nella bufera per una mezza imprecazione pronunciata mentre parlava con Gianmaria Antinolfi e Tommaso Eletti. Una parola che è stata subito notata dai telespettatori più attenti, che si sono fiondati sui social, chiedendo l’immediata squalifica. C’è però chi l’ha difesa sostenendo che l’influencer non abbia detto nulla di grave e si sia fermata giusto in tempo. Alfonso Signorini sull’argomento, prima che iniziasse il Grande Fratello Vip, aveva detto: “Ci siamo opposti alla differita perché avrebbe snaturato il gioco. Ho chiesto una maggiore elasticità nei confronti del politicamente scorretto. Chi bestemmia va fuori, come chi offende, denigra o è violento. Ma, in altri casi, occorre sempre inquadrare la situazione”. Secondo le parole di Signorini, dunque, la Sorge potrebbe non essere squalificata poiché la situazione non sarebbe stata palese come nelle eliminazioni delle precedenti edizioni.