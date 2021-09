0 Facebook Incidente nella notte per Guendalina Tavassi: “L’avevo provato a Napoli” Spettacolo 8 Settembre 2021 12:53 Di redazione 1'

Guendalina Tavassi ha avuto una sventura nel cuore della notte. E’ stata lei stessa a raccontarla sui social. Un imprevisto che avrebbe potuto mettere a rischio la sua passerella sul red carpet del Festival di Venezia.

Incidente per Guendalina Tavassi prima della partenza per il Festival di Venezia

L’influencer stava provando il vestito che avrebbe dovuto sfoggiare in un momento così importante, quando qualcosa è andata storta: si è rotta la cerniera dell’abito. “L’avevo provato a Napoli, poi me l’hanno adattato e spedito a Roma, ma non ho avuto un secondo per provarlo. Alle 2 di notte dopo aver messo a letto i bambini e preparato gli altri outfit, ho detto lo provo. Ho rotto la cerniera, non sapevo come fare. Alle 5 del mattino dovevo stare in aeroporto”, ha raccontato Guendalina Tavassi.

Per fortuna in poco tempo la questione è stata risolta. A soccorrerla sono state le sarte dell’atelier, che si sono precipitate ad aiutarla. Arrivate da Napoli sono subito corse dalla Tavassi, riparando il vestito e permettendole di sfoggiarlo sul red carpet.