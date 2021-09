0 Facebook Incidente mortale a Padula, investe un cane e finisce fuori strada: 22enne perde la vita Incidente mortale a Padula. Un 22enne ha perso la vita finendo fuori strada. Aveva provato ad evitare l'animale ma non ci è riuscito Cronaca 10 Settembre 2021 09:24 Di redazione 1'

Ha provato ad evitare il cane che gli si era posto davanti ma non ci è riuscito e l’ha investito. Nel tentativo di mettere in atto la manovra, ha perso il controllo dell’automobile che ha sbandato schiantandosi fuori strada.

Così, secondo quanto riportato da Il Mattino, ha perso la vita un giovane di 22 anni. Una tragedia che ha colpito Padula, località cilentana in provincia di Salerno dove si trova la storica e famosa certosa.

Incidente mortale a Padula

L’incidente è avvenuto in via Nazionale in località Voltacammino. Erano circa le 3 di stanotte. La vittima era originaria di Montesano sulla Marcellana. Il 22enne è deceduto sul colpo. Intervenuti i soccorsi, il sinistro si è verificato di fronte una clinica.