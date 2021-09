0 Facebook Confessione a luci rosse di Iva Zanicchi sul suo compagno: “Alla nostra età facciamo ancora la moglie” Spettacolo 10 Settembre 2021 18:43 Di redazione 1'

Iva Zanicchi ha fatto alcune dichiarazioni bollenti in un’intervista per il settimanale Nuovo. La cantante, che si è sempre contraddistinta per il suo carattere sincero e per la sua simpatia, alla domanda sul se**o non si è tirata indietro.

La confessione di Iva Zanicchi

La Zanicchi ha raccontato la sua relazione con Fausto Pinna, produttore musicale con il quale è impegnata da 35 anni, infatti lo chiama ‘mio marito’. La cantante ha parlato della loro vita intima.

E ha anche detto che continuano a ‘fare l’amore a 80 anni’: “Alla nostra età facciamo ancora l’amore. Però succede di rado e allora, dopo, suoniamo le campane e metto la bandiera dell’Italia a sventolare sul balcone”. La passione tra i due, dunque, non si è mai spenta, sembra andare a gonfie vele.