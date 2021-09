0 Facebook La confessione di Maria De Filippi su Carlo Conti: “Innamorata di lui da sempre” Spettacolo 10 Settembre 2021 13:59 Di redazione 1'

Maria De Filippi protagonista di un siparietto in Rai. La nota conduttrice Mediaset ha partecipato alla prima puntata di Seat Music Awards, dove è stata premiata per il contributo offerto alla musica italiana con il suo programma Amici.

Le parole di Maria De Filippi su Carlo Conti

A condurre la kermesse musicale Carlo Conti e Vanessa Incontrata, e proprio quest’ultima ha fatto alcune domande a Carlo e Maria per testare la loro amicizia. La bella spagnola prima ha domandato a Conti se si sarebbe potuto mai innamorare di Maria. Quesito a cui ha risposto: “No, perché per me è una sorellina”. Poi ha fatto la stessa domanda a queen Mary e lei ha spiazzato tutti: “Innamorata di Carlo? Bè che dire, lo sono sempre stata, lo sono ancora e lo sarò sempre”.

Risposta che ha imbarazzato tutti, in primis Carlo Conti che ha subito messo in mezzo Maurizio Costanzo. Così la De Filippi ha risposto: “Anche Maurizio lo era e lo sarà”. Siparietto sul palco, Conti è apparso visibilmente imbarazzato: “Sto diventando rosso, ma non si vede”.