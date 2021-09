0 Facebook L’appello di Domenico per il figlio: “Aiutatemi, non posso farlo morire da solo” Cronaca 10 Settembre 2021 14:53 Di redazione 1'

Domenico D’Antuono è un padre che vuole solo il bene per suo figlio. I due abitano a Pompei, in provincia di Napoli, e hanno raccontato la loro storia.

Domenico si è affidato al Mattino per raccontare: “La mia paura non è di perdere mio figlio, ma di morire prima di lui e lasciarlo solo. Vorrei che Alessandro se ne andasse un giorno prima di me, affinché io possa accompagnarlo alla morte dignitosamente. Non posso farlo morire da solo, in una struttura, senza tenergli la mano”.

E’ la drammatica storia di un padre rimasto solo con due figli, di cui uno gravemente malato. “Alessandro ha una malattia rara, aiutatemi a curarlo in casa, non voglio muoia da solo in una struttura”, questa la sua volontà. Le cure in casa hanno un costo elevato per questo Domenico ha deciso di rivolgersi al Mattino per essere aiutato in quest’impresa.