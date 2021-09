0 Facebook Agguato fuori la circumvesuviana di Ottaviano, Giuseppe Iervolino ferito a colpi d’arma da fuoco Agguato fuori la circumvesuviana di Ottaviano. Giuseppe Iervolino, 58 anni, è stato colpito ad un piede. 'Naso e can è già noto alle forze dell'ordine Cronaca 10 Settembre 2021 10:14 Di redazione 1'

Si sono avvicinati a lui mentre si trovava nei pressi della fermata della circumvesuviana ad Ottaviano, località vesuviana in provincia di Napoli. Poi uno dei due sicari ha estratto un’arma e ha esploso diversi colpi d’arma da fuoco.

Giuseppe Iervolino, 58 anni, è stato ferito ad un piede. Non è in pericolo di vita. Come riportato da Teleclub, l’agguato è avvenuto ieri pomeriggio verso le 16.30. L’uomo, detto ‘Naso è can, non è escluso che sia stato vittima di un regolamento di conti.

Immediatamente è scattato l’allarme con le segnalazioni dei passanti. Sul posto sono arrivati i carabinieri. I militari hanno avviato i normali accertamenti del caso, volti a chiarire la dinamica dei fatti. Iervolino è stato soccorso e trasportato in ospedale.