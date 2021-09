0 Facebook Confessa l’uomo che ha ucciso e fatto a pezzi la mamma a Pianura: “Sono stato io” Confessa l'uomo che ha ucciso e fatto a pezzi la mamma a Pianura. Il figlio della vittima ha detto alle forze dell'ordine di essere stato lui Cronaca 10 Settembre 2021 09:02 Di redazione 1'

Ha 47 anni e alcuni problemi mentali. È l’uomo autore del macabro omicidio avvenuto a Pianura. La vittima, Eleonora Di Vicino, aveva 85 anni e l’ultima volta che era stata vista è stata lo scorso mese di agosto.

Come riportato da Teleclub, il figlio 47enne ha confessato. “Sono stato io“, ha detto agli inquirenti. Una confessione in merito al delitto commesso nel quartiere dell’area Ovest del capoluogo campano.

Confessa l’uomo che ha ucciso e fatto a pezzi la mamma a Pianura

La Di Vicino è stata uccisa, fatta a pezzi e i suoi resti messi in una borsa. In casa sono stati trovati resti di sangue, mentre il borsone è stato scoperto sulla strada che collega Pianura a Marano.