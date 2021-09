0 Facebook Donna scomparsa a Pianura, ricerche nelle campagne: ipotesi omicidio Cronaca 9 Settembre 2021 20:02 Di redazione 1'

Paura a Pianura, quartiere a ovest di Napoli. Una donna di circa 85 anni non si trova più. I carabinieri stanno indagando. Pare che uno dei figli della donna sia tornato a casa e non abbia più trovato la mamma bensì trac cd di sangue

Secondo quanto riporta Fan Page a far scattare un ulteriore allarme, il ritrovamento da parte dei carabinieri di brandelli di carne in uno zaino, che potrebbero essere resti umani, lungo via Marano-Pianura.

Spunta dunque l’ipotesi di omicidio.

seguono aggiornamenti