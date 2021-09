0 Facebook Napoli, muore la piccola Sharon: era nata prematura da madre positiva al Covid Cronaca 9 Settembre 2021 12:08 Di redazione 2'

Tragedia in Cilento dove è morta la piccola Sharon, nata prematura dalla mamma positiva al Covid-19. Per cercare di salvare la piccola e la mamma i medici hanno fatto nascere la bimba alla 24esima settimana di gravidanza, ma le complicazioni hanno causato un arresto cardiaco.

Il cuore di Sharon ha smesso di battere al Policlinico di Napoli, dove era venuta alla luce. A diffondere la notizia della morte della piccola Sharon è stato il Comune di Ascea, come detto in Cilento, nella provincia di Salerno, luogo d’origine della famiglia: “Il Sindaco, l’Amministrazione comunale e i dipendenti tutti sono vicini al dolore che ha colpito la famiglia Palmigiano per la perdita della piccola Sharon. Le nostre preghiere vanno alla madre affinché guarisca al più presto e alla famiglia tutta”.

La mamma della piccola Sharon, 26 anni nonostante fosse in gravidanza aveva deciso di non vaccinarsi e, dunque, come riporta Fan Page, complice anche la diffusione della variante Delta, era risultata positiva. Ricoverata dapprima all’ospedale San Luca di Vallo della Lucania, si era deciso per il trasferimento, visto l’aggravarsi delle sue condizioni di salute, al Policlinico di Napoli, dove la piccola Sharon era stata fatta nascere prematura, al sesto mese di gravidanza e dove, purtroppo, non ce l’ha fatta. Ancora ricoverata la mamma 26enne, le cui condizioni di salute restano purtroppo molto gravi.