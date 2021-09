0 Facebook Napoli, rischia di essere travolta dal Suv: aggredita e accoltellata sul lungomare Aggredita e accoltellata sul lungomare di Napoli. La donna ha rischiato di essere investita. Invece delle scuse ha ricevuto un fendente Cronaca 8 Settembre 2021 09:28 Di redazione 1'

I fatti sono accaduti la scorsa domenica ma sono stati denunciati ieri. A renderli noti la trasmissione ‘La Radiazza‘, in onda su Radio Marte e condotta da Gianni Simioli. Ai suoi microfoni è intervenuta la sfortunata protagonista di questa vicenda.

Una donna residente in via Giordano Bruno stava passeggiando sul lungomare, zona Mergellina. All’improvviso, mentre stava per attraversare la strada, un Suv la stava per investire. L’uomo alla guida ha frenato giusto in tempo.

Aggredita e accoltellata sul lungomare di Napoli

Una brusca manovra, quasi messa in atto come per sfidare e prendere in giro la donna. Quest’ultima ha richiamato il conducente e in cambio, invece delle scuse, è stata prima insultata e poi accoltellata. Ad aver sferrato il fendente la donna che era nell’auto, armata di un coltellino.