0 Facebook Lorenzo Insigne lascia il ritiro della Nazionale per motivi personali News 7 Settembre 2021 21:59 Di redazione 1'

Lorenzo Insigne ha lasciato prima del tempo il ritiro con la Nazionale. La notizia è stata confermata dalla Società Sportiva Calcio Napoli, che in un tweet ha comunicato il ritorno dell’attaccante azzurro.

Perché Lorenzo Insigne ha lasciato il ritiro della Nazionale

Anche Ciro Immobile ha dovuto abbandonare il ritiro ma per un affaticamento personale. Lorenzo Insigne, invece, per motivi personali che però non sono stati resi noti. Apprensione nel tifo azzurro, preoccupato per le ragioni che hanno costretto l’attaccante napoletano a lasciare il ritiro della Nazionale prima del previsto.

Tanti i commenti sotto al tweet della SSCN. Insigne ha salutato il gruppo della Nazionale ed è rientrato a Napoli questa sera. Secondo quanto riportato da Calcionapoli24, Lorenzo Insigne avrebbe lasciato il ritiro per il padre, quest’ultimo dovrebbe sottoporsi a un piccolo intervento a Roma.

Il tweet della SSC Napoli