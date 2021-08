0 Facebook Barbara D’Urso al mare senza trucco, parte l’attacco: “Non è acqua e sapone” Spettacolo 26 Agosto 2021 14:19 Di redazione 1'

Continuano le vacanze di Barbara D’Urso, chiaramente documentate sui social network. La conduttrice napoletana non dimentica il suo filo diretto con i followers e condivide spesso immagini dei suoi momenti di relax.

Barbara D’Urso senza trucco

In una delle ultime foto pubblicate, la D’Urso si è mostrata stesa sul bagnasciuga, completamente struccata. L’immagine della foto acqua e sapone di Barbara D’Urso ha però scatenato le male lingue, che hanno sottolineato come lo scatto non sarebbe assolutamente privo di filtri e che comunque sembrerebbe un’altra persona.

La D’Urso, che ha 64 anni, mostra come sempre una forma perfetta. Per l’occasione aveva indosso un pantaloncino da uomo con un bikini che lasciava intravedere le sue forme. Se non sono mancate le critiche, da parte di chi crede che la foto sia ritoccata – “Non può essere vero”, hanno esclamato i tanti haters – ci sono stati anche tanti complimenti dei followers che non hanno perso occasione di scrivere parole carine a Barbara.