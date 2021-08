0 Facebook Rita De Crescenzo, minacce camorristiche su TikTok: “Vi fate male, vi prendevo casa per casa, io sono una figlia di Dio” News 18 Agosto 2021 08:58 Di redazione 2'

Rita De Crescenzo sta facendo nuovamente parlare di sé. Un video, pubblicato dalla pagina “poteva succedere ovunque e invece…” la ritrae mentre si infervora contro chi le ha segnalato i video su Tik Tok, social che l’ha resa nota. L’influencer napoletana, molto discussa, minaccia, in maniera abbastanza velata, coloro che hanno “osato” segnalare e criticare i suoi video.

Rita De Crescenzo: “Ho conosciuto Dio altrimenti vi prendevo casa per casa”

Non si ferma Rita De Crescenzo e parla del motivo che l’ha spinta oggi a non andare a prendere queste persone casa per casa, ma semplicemente a fare un video. La Tiktokker del momento infatti rivela di aver conosciuto Dio, di essere una sua pupilla e di essersi ravveduta dopo gli sbagli fatti in passato. Alle persone che la stanno segnalando infatti dice proprio di smetterla di essere cattive perché Dio sta venendo per tutti noi, a prenderci per dividerci tra buoni e cattivi, inferno e paradiso.

Il video di Rita De Crescenzo che sta facendo discutere molto per i toni utilizzati. Le parole della donna celano minacce camorristiche anche se è ella stessa a dire che in passato avrebbe agito in maniera delinquenziale, ma adesso no.