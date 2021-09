0 Facebook Napoli, mangiano panino e scappano senza pagare: appello del proprietario e ‘l’ammenda’ dei furbetti Cronaca 6 Settembre 2021 16:16 Di redazione 2'

Una coppia di giovani è andata a mangiare al pub e quando ha terminato, si è alzato da tavola senza pagare il conto. E’ stato il proprietario del locale, 21 Biergrube al Vomero, a raccontare cosa gli è accaduto nella serata di domenica.

Mangiano panino e scappano senza pagare il conto, poi tornano a dare i soldi

Il titolare ha deciso di condividere lo scontrino della cena dei ragazzi, spiegando che dopo aver consumato l’ordine, erano andati via senza pagare. Nel sottolineare il rammarico provato, poiché c’è ancora chi vuole fare il ‘furbetto’ ai danni di chi lavora, ha voluto lanciare un appello ai furbetti. Ha dato loro una sorta di ultimatum, spiegando che se non si fossero fatti avanti a pagare avrebbe mostrato il video delle telecamere in cui si vede cosa è accaduto.

“Salve Ragazzi, siamo nel 2021 e ancora a fare queste cose da ragazzini? Alzarsi, scappare e non pagare il conto?

Solo che non avete messo in conto le Telecamere e in più ci stava un tavolo vicino a voi che vi conosceva. Vi aspetto entro lunedì, dopo di che pubblico il video”, questo il messaggio del titolare“, questo il post del titolare.

Dopo qualche ora, per fortuna, qualcuno del gruppo pare essersi fatto avanti per pagare. Il proprietario della nota paninoteca ha condiviso l’immagine di 50 euro in una busta e ha scritto: “ Questa mattina condivido con voi anche questa…sicuramente ti sei pentito di quello che hai fatto, e io ti ringrazio e ti invito a ritornare al mio locale, perché tutti al mondo devono avere una seconda possibilità Ringrazio a tutti per l’affetto che mi avete dimostrato “.

