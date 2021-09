0 Facebook Napoli, prende a schiaffi e insulta il compagno nel bar: la scenata di gelosia è virale sul web Prende a schiaffi e insulta il compagno nel bar a Napoli. La scena è stata immortalata da un video pubblicato poi sui social Cronaca 6 Settembre 2021 15:00 Di redazione 1'

Ancora un video diventato virale sul web attraverso i social. Questa volta, però, non si è trattato né di un evento di cronaca, né di uno sfottò relativo al reddito di cittadinanza e neanche una sceneggiata di qualcuno che si crede un influencer.

Protagonisti una coppia, in particolare una donna e la sua ‘vittima’: il compagno. Siamo in un bar di Napoli (almeno come riportato da Welcome to Favelas, il portale che h pubblicato il filmato).

Prende a schiaffi e insulta il compagno nel bar a Napoli

La giovane si avvicina al ragazzo e inizia a insultarlo, finché non comincia a prenderlo a schiaffi: “Io ti uccido, hai capito? Io ti uccido“. Sembrerebbero queste le parole ascoltate nel filmato. La scenata di gelosia è avvenuta davanti ai presenti, da una parte divertiti dall’altra increduli.