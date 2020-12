0 Facebook Rapina in paninoteca, pistola in faccia alla commessa e fuga con il bottino Cronaca 14 Dicembre 2020 18:30 Di redazione 1'

È entrato come se niente fosse all’interno di una panineria. Appena varcato l’ingresso ha estratto la pistola e l’ha puntata contro la cassiera. Dalle immagini registrate dalle telecamere di video sorveglianza è stato possibile guardare tutta la scena.

La rapina è stata commessa in una panineria di Pomigliano D’Arco. Il ladro ha minacciato la cassiera, le ha intimato di stare zitta e di dargli tutti i soldi. Subito dopo il colpo il malvivente è scappato con l’intero bottino.

Il post di Borrelli –

“Era facilmente prevedibile che l’obbligo per tutti di indossare la mascherina rendesse la vita più facile ai rapinatori che possono entrare nei locali pubblici senza destare sospetti per poi portare a termine le rapine. L’ennesimo episodio è accaduto in una paninoteca di Pomigliano dove le immagini delle telecamere di sicurezza riprendono un rapinatore entrare mascherato, senza destare il minimo sospetto, con la pistola in pugno per portare via l’incasso“.