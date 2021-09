0 Facebook Bambina di 11 mesi colpita da un’esplosione di acido in casa, è al Santobono di Napoli Cronaca 5 Settembre 2021 16:32 Di redazione 1'

Lotta tra la vita e la morte la bambina di 11 mesi ricovera presso l’ospedale Santobono di Napoli. La bambina di Vairano Patenora è stata investita da un violento getto di acido muriatico che la mamma aveva utilizzato per sturare un lavandino.

Per motivi ancora in corso d’accertamento, la piccola è stata colpita dall’esplosione di acido che è venuto fuori dal lavandino per quello che è sicuramente un tremendo incidente domestico. La sostanza corrosiva, utilizzata per liberare le tubature, ha subito danneggiato il volto e gli occhi della piccola.

La notizia ha fatto subito il giro della frazione Marzanello di Vairano Patenora ed immediata è stata la richiesta di aiuto al 118. I medici sono arrivati in pochi minuti ed hanno trasportato la bambina al Santobono di Napoli. Sta lottando per la vita, con la speranza che i medici possano fare un nuovo miracolo e ridonarle, magari anche tra mesi, una vita normale circondata dall’affetto dei familiari.