Guendalina Tavassi, auto distrutta dai vandali: mostra le foto sui social: "Divertiti?" Spettacolo 4 Settembre 2021 10:38 Di redazione 1'

Disavventura per Guendalina Tavassi. Lo scorso venerdì, una volta uscita fuori casa, ha trovato una brutta sorpresa che l’aspettava nella sua macchina. Subito l’influencer ha voluto avvisare i followers, che saluta tutte le mattine.

Vandalizzata la macchina du Guendalina Tavassi: lo sfogo su Instagram

Come ha documentato attraverso delle stories pubblicate sul suo account ufficiale, la Tavassi ha avuto un brutto trattamento. Ad essere stati presi di mira malviventi sono stati principalmente gli specchietti laterali della sua macchina. Guendalina ha detto: “Se pensavate di farmi un dispetto non ci avete capito un c***o” – quindi ha aggiunto “sono contenta“”.

L’ex gieffina ha poi bollato i malviventi dicendo che queste persone che le hanno rotto gli specchietti, sono dei “poerelli” che si saranno disturbati anche ad andare fin lì e si saranno fatti pure male per fare questo danneggiamento. Negli ultimi giorni l’influencer è stata al centro del gossip per che ha attaccato duramente l’ex marito, Umberto D’Aponte, via Instagram.