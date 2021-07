0 Facebook Incidente stradale sulla Domiziana, auto investe un giovane pedone e lo uccide Auto investe un pedone sulla Domiziana. L'incidente è avvenuto nei pressi di Castel Volturno. Soccorsi in azione ma non c'è stato nulla da fare Cronaca 17 Luglio 2021 14:31 Di redazione 1'

Tragico incidente ieri sera sul Litorale Domizio. Proprio sulla Domiziana, all’altezza di Castel Volturno, un’automobile ha investito un giovane pedone mentre attraversava la strada. La vittima è deceduta.

Auto investe un pedone sulla domiziana

L’automobilista si è fermato per prestare soccorso ed ha avvertito le autorità. Sul posto i sanitari del 118 e le forze dell’ordine. Purtroppo per il giovane non c’è stato nulla da fare ed ha perso la vita.

Accertamenti in corso volti a ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. Secondo quanto riportato da Teleclub, la vittima sarebbe stata ubriaca e si sarebbe lanciata all’improvviso in mezzo alla carreggiata.