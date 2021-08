0 Facebook Scontro tra una moto e un’auto, muoiono marito e moglie: tornavano dal mare News 30 Agosto 2021 18:03 Di redazione 2'

Tragico il bilancio dell’incidente avvenuto nella giornata di domenica a Riace Marina. A scontrarsi due moto e un’automobile, nello schianto sono morti due coniugi: Silvestro Romeo, brigadiere di 52 anni e Giusy Bruzzese, impiegata di 46 anni.

Silvestro Romeo e Giusy Bruzzese muoiono in un incidente

La coppia stava rientrando dal mare quando sulla Strada Statale 106, alla periferia di Riace quando la moto su cui viaggiavano si è scontrata con un’autovettura, una Golf. Nello scontro è rimasta coinvolta un’altra motocicletta, su cui viaggiava una coppia di amici delle vittime, entrambi rimasti feriti ma non sono in pericolo di vita. Mentre il brigadiere è deceduto sul colpo, la moglie è morta nella notte in ospedale, le sue condizioni erano apparse subito disperate. La coppia lascia un figlio di 11 anni.

La notizia della tragica morte dei due coniugi ha sconvolto l’intera comunità. Il sindaco di Rocella Ionica, dove vivevano Silvestro Romeo e Giusy Bruzzese, ha voluto esprimere tutto il suo cordoglio per questo dramma: “Tutti noi – ha detto Vittorio Zito – stiamo vivendo un enorme dolore. Nessuno puo’ essere pronto a tutto questo. Aiuta il conforto della fede e la ferma volonta’ di impegnarsi ancora di piu’ per onorarne ogni giorno la memoria. Per Giusy e per Silvestro