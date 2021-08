0 Facebook Paura ad Afragola, papà biologico fa entrare figlio adottato in auto e scompare: avviate le ricerche Cronaca 30 Agosto 2021 21:21 Di redazione 1'

Si tinge di giallo la vicenda del bambino scomparso ad Afragola. In un primo momento si era parlato di un rapimento, ma i Carabinieri hanno chiarito parzialmente l’origine del fatto. Sembrerebbe che il ragazzino di 14 anni sia salito a bordo dell’auto del padre biologico, che conosce, e con lui si sarebbe allontanato. Il ragazzo è conteso dal padre biologico e quello adottivo.

Afragola, bambino preso da padre bilogico: era in gelateria con i genitori affidatari

Il fatto è avvenuto in Via Amendola, nei pressi di una gelateria, intorno alle 19. Il padre adottivo sta presentando denuncia presso i carabinieri di Afragola al momento. I militari dunque stanno procedendo con accertamenti in corso finalizzati a comprendere la reale dinamica ed entità dell’evento. Anche le ricerche sono già state avviate in quanto il 14enne al momento è scomparso nel nulla.

Una delle ipotesi avanzate dai Carabinieri è che il padre biologico, di origini serbe, abbia cercato di riprendersi il figlio, adottato da famiglia italiana.