Mara Venier attaccata, la conduttrice si sfoga: "Non sopporto più la fissa del sei vecchia"

Durante le sue vacanze Mara Venier ha ricevuto pesanti attacchi da alcuni haters. La conduttrice aveva condiviso una fotografia in compagnia del marito mentre si godevano un aperitivo estivo. Proprio sotto le immagini c’è chi le ha scritto diverse critiche, tra queste: “Sei vecchia, tagliati i capelli”.

Mara Venier si sfoga dopo gli attacchi

In una recente intervista a La Stampa ha commentato questi attacchi, sfogandosi su quanto accaduto: “Non sopporto più la fissa del sei vecchia, sei grassa, hai i capelli lunghi. Io onestamente non ho tanti odiatori, ma a un certo punto diventa tutto sgradevole e sa perché? Perché sono donne non troppo giovani a scrivere queste cose”.

Ha spiegato di aver risposto perché si è sentita di fare così, la Venier inoltre è certa di aver identificato il target delle persone che la offendono: “Se vai a vedere sono sempre donne che hanno passato la menopausa a offendere sull’argomento. Le offese non ti arrivano dalle ragazze, che anzi adorano zia Mara. Ma io alla mia età non ho nulla da perdere, allora sono passata all’attacco e ho risposto, ma perché mi devi rompere sulla foto con mio marito, ma perché?”.

Per la Venier le persone che la attaccano in questo modo: “Sono donne infelici perché è l’infelicità che porta ad essere così rancorosi nei confronti degli altri. Una addirittura mi ha scritto: ‘Ma come, con la paresi che hai avuto bevi?’. A parte che non ho avuto nessuna paresi ma la lesione di un nervo facciale, ma scherziamo? Addirittura si tira in ballo la salute per attaccare una persona”.