Mara Venier attaccata in vacanza: "Sei vecchia". La risposta: "Sono costretta a mandarti al diavolo" Spettacolo 28 Agosto 2021

Mara Venier ha ricevuto diversi attacchi mentre era in vacanza. La nota conduttrice aveva condiviso una foto in compagnia del marito durante un aperitivo. La coppia era raggiante, rilassata e abbronzata. Zia Mara nel commento aveva scritto: “Bel tramonto oggi ….. mi faccio un Mojito…..voi????”.

Ancora un attacco a Mara Venier

Tra i tanti commenti, il post è di qualche settimana fa, ne sono comparsi due molto critici nei confronti della Venier. In uno c’è scritto: “Tagliati questi capelli, non vanno più bene perché sei vecchia“. Attacco a cui zia Mara ha risposto subito: “Amore perché sotto questa bella foto devi rompere i cogli**i con i miei capelli?”. E’ poi intervenuto un altro follower che ha scritto: “Hanno ragione taglia quei capelli e bevi meno e mettiti a dieta“. Parole che hanno indispettito non poco la conduttrice, che ha subito controbattuto: “Carissima mi vedo costretta a mandarti a fan**lo”.

Le risposte di Mara Venier ha ricevuto moltissimi like e commenti da parte di chi, non solo ha voluto difenderla, ma si è anche complimentato per la sua schiettezza. Caratteristica quest’ultima del carattere di Mara, che da sempre si è fatta riconoscere per essere molto sincera e non avere peli sulla lingua.

La foto pubblicata da Mara Venier